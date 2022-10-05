Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что в клубе поддерживают Нагельсмана

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о главном тренере команды Юлиане Нагельсманне.

«Мы абсолютно уверены в Юлиане. Конечно, мы были готовы к тому, что могут быть сложные этапы, но он очень быстро учится и обладает отличными качествами. Мы все верим в него», приводит слова функционера зарубежные СМИ.

Добавим, что«Бавария» возглавляет группу С в Лиге чемпионов, заработав девять очков в трех матчах.

Помимо этого, мюнхенский клуб после восьми туров чемпионата Германии с 15 очками располагаются на третьей позиции.