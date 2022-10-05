Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что в клубе поддерживают Нагельсмана

Ранее наставник подвергался критике из-за неудачных результатов в Бундеслиге.
05 октября 2022 17:02

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о главном тренере команды Юлиане Нагельсманне.

«Мы абсолютно уверены в Юлиане. Конечно, мы были готовы к тому, что могут быть сложные этапы, но он очень быстро учится и обладает отличными качествами. Мы все верим в него», приводит слова функционера зарубежные СМИ.

Добавим, что«Бавария» возглавляет группу С в Лиге чемпионов, заработав девять очков в трех матчах.

Помимо этого, мюнхенский клуб после восьми туров чемпионата Германии с 15 очками располагаются на третьей позиции.

Это интересно:
Тен Хаг - о поражении 3:6 от «Манчестер Сити»: Спасибо Пепу за урок. Случилась проверка реальностью
«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл в дерби.
05.10.2022 17:16
Футбол
«Рубин» проиграл «Волге» и вылетел из Кубка России
Казанский клуб потерпел третье поражение кряду.
05.10.2022 17:04
Футбол
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что в клубе поддерживают Нагельсмана
Ранее наставник подвергался критике из-за неудачных результатов в Бундеслиге.
05.10.2022 17:02
Футбол
«Родина» обыграла «Космос» в серии пенальти и вышла в 1/16 финала Кубка России
Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».
05.10.2022 16:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сын Цымбаларя сделал подарок Залу Славы «Спартака»
Потомок прославленного футболиста предоставил ценные экспонаты.
05.10.2022 16:32
Футбол
Салуквадзе считает, что Кварацхелия поборется за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов
Накануне грузинский вингер «Наполи» отличился в матче против «Аякса» (6:1).
05.10.2022 16:15
Футбол
К заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 присоединилась Украина
05.10.2022 16:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«КАМАЗ» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв ижевский «Зенит»
Победитель встречи выступает в первой лиге.
05.10.2022 15:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Атлетико» удалось сбить цену на Гризманна, нападающий перейдет из «Барселоны» за 20 млн евро
«Матрасникам» не придется выпускать 31-летнего футболиста на замену во втором тайме.
05.10.2022 15:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС утвердил состав комитета сборных команд
В текущем году главная команда страны планирует провести еще два товарищеских матча.
05.10.2022 14:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика