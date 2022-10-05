Тен Хаг - о поражении 3:6 от «Манчестер Сити»: Спасибо Пепу за урок. Случилась проверка реальностью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в матче английской Премьер-лиги от «Манчестер Сити».

«С «Манчестер Сити» случилась проверка реальностью. Так что спасибо Пепу и «Сити» за урок. Кое-что мы должны делать намного лучше», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «горожан», в составе которых по хет-трику оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд. «Красные дьяволы» ответили голами Антони и дублем Антони Марсьяля.

«Сити» набрал 20 очков и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние одного очка. «Юнайтед» с 12 очками остался шестым.