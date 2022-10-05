Гасилин назвал фаворита в матче «Лейпциг» - «Селтик»

Бывший футболист Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и шотландским «Селтиком».

«Лейпциг» очень сильно лихорадит после смены тренера. «Селтик» лидирует в чемпионате Шотландии, только недавно проиграл свою первую игру. В этом матче хочется поверить в «Лейпциг». Моя ставка - победа немцев», - приводит слова экс-игрока «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 5 октября, в Германии на «Ред Булл Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с норвежцем Эспеном Эскосом. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.