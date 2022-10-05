«Барселона» приняла решение не подавать жалобу в УЕФА на судейство в матче с «Интером»

Испанская «Барселона» приняла решение не подавать жалобу в УЕФА на судейство в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:1). Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Каталонцы хотели попросить не назначать на свои игры видеоарбитра Пола ван Букела, работавшего на матчах с «нерадзурри» и «Баварией».

Напомним, что автором единственного гола стал полузащитник Хакан Чалханоглу, забивший в компенсированное время к первому тайму.

Итальянский клуб набрал 6 очков и вышел на второе место в группе С. У каталонцев – 3 очка. Команда Хави Эрнандеса опустилась на третью позицию.

12 октября команды сыграют еще один матч. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по Москве.