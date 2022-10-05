Марсьяль планирует продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не планирует уходить из команды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на 26-летнего футболиста рассчитывает наставник манкунианцев Эрик тен Хаг. Марсьяль может продлить контракт, если поймет, что будет получать игровое время в «МЮ».

Отметим, что француз выступал за «Севилью» на правах аренды с января по июнь 2022 года. Из-за травмы Антони пропустил начало сезона.

Накануне Марсьяль оформил дубль в игре с «Манчестер Сити» (3:6).