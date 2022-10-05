Агент Лаутаро Мартинеса допустил, что его клиент в будущем может перейти в «Баварию»

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, рассказал ооб интересе других клубов к его клиенту.

«Меня не удивляют слухи об интересе со стороны «Баварии», в футболе всегда есть подобные слухи, но он сосредоточен на «Интере. В будущем может случиться все что угодно», - приводит слова Камано зарубежные СМИ.

Отметим, что действующее соглашение форварда с «нерадзурри» рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.