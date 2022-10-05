Тренер «ПСЖ» Галтье - о «Бенфике»: Она сильна как в плане индивидуальностей, так и командной игры

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Учитывая то, как «Бенфика» начала сезон, ожидаю увидеть крайне боевитую команду. Она сильна как в плане индивидуальностей, так и командной игры», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Хесусом Мансаной. Старторый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.