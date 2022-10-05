Леонид Слуцкий: «Рубин» же не сдавал игру, выставив молодых игроков на матч Кубка с «Волгой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на поражение команды в матче Кубка России.

Напомним, что казанский клуб уступил ульяновской «Волге» (1:2) и завершил выступление на турнире.

«Настоящий кубковый поединок, много борьбы, много эмоций, много страсти. У нас сегодня пять молодых игроков были в стартовом составе, плюс Моторин и Моисеев вообще дебютировали на таком уровне. Обидно, что проиграли, обидно, что вылетели из Кубка. Ехали выигрывать, имели моменты, старались. Мы же не сдавали, выставив молодых игроков, матч в Кубке», — заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Следующий соперник «Волги» определится в ходе жеребьевки.