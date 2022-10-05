Конте считает, что «Тоттенхэму» необходимы новые трансферы

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил о необходимости новых трансферов.

Ранее в СМИ сообщалось, что 53-летний специалист хочет уйти из клуба АПЛ и вновь возглавить «Ювентус».

«В клубе понимают, что нужно время и терпение. »Тоттенхэму» нужно больше трансферных окон, чтобы выйти на хороший уровень. В то же время »шпоры» хотят быть конкурентоспособными сейчас и мы стараемся делать все возможное», – цитируют Конте британские СМИ.

Напомним, что накануне «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.