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Конте считает, что «Тоттенхэму» необходимы новые трансферы

Контракт специалиста с клубом действует до конца текущего сезона с возможностью продления на год.
05 октября 2022 19:02
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил о необходимости новых трансферов.

Ранее в СМИ сообщалось, что 53-летний специалист хочет уйти из клуба АПЛ и вновь возглавить «Ювентус».

«В клубе понимают, что нужно время и терпение. »Тоттенхэму» нужно больше трансферных окон, чтобы выйти на хороший уровень. В то же время »шпоры» хотят быть конкурентоспособными сейчас и мы стараемся делать все возможное», – цитируют Конте британские СМИ.

Напомним, что накануне «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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Конте считает, что «Тоттенхэму» необходимы новые трансферы
Контракт специалиста с клубом действует до конца текущего сезона с возможностью продления на год.
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