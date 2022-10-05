Микель Артета: В «Арсенале» понимают, что игра с «Буде-Глимт» будет тяжелой

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящей выездной игры 3-го тура группового этапа Лиги Европы с норвежской «Буде-Глимт».

Напомним, что встреча состоится 6 октября и начнется в 19:45 по московскому времени.

«Мы информировали игроков о команде, с которой встретимся завтра, об истории и о том, что «Буде-Глимт» сделал за последние несколько лет. У нас в команде есть Мартин Эдегор, который очень хорошо их знает. Все мы понимаем, что завтра будет тяжелая игра», — цитирует Артету пресс-служба »Арсенала».

Добавим, что «Буде-Глимт» с четырьмя очками после двух матчей занимает первое место в группе. «Арсенал» идет вторым (три очка после одной игры).