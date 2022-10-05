Хаби Алонсо назначен главным тренером «Байера»

Экс-футболист сборной Испании Хаби Алонсо стал главным тренером леверкузенского «Байера». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Детали его контракта не раскрываются. Таким образом, 40-летний специалист сменил у руля команды Херардо Сеоане.

Напомним, до прихода в «Байер» Алонсо работал в системе «Реала», а также тренировал вторую команду «Реал Сосьедада».

Что касается карьеры игрока, то испанец известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию». Он является победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом мира и чемпионом Европы в составе национальной сборной.

Добавим, что в нынешнем сезоне Бундеслиги «Байер» занимает предпоследнее, 17-е место, набрав 5 очков.