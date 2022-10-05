«Челси» и «Милан» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Тренерские штабы английского «Челси» и итальянского «Милана» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Фофана, Силва, Кулибали, Джеймс, Ковачич, Лофтус-Чик, Чиллуэл, Маунт, Обамеянг, Стерлинг.

«Милан»: Тэтэрушану, Дест, Калулу, Томори, Балло-Туре, Тонали, Беннасер, Крунич, де Кетеларе, Леау, Жиру.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 5 октября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Игру обслужит бригада арбитров во главе с нидерландцем Дэнни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.