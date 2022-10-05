Дубль Андре Силвы помог «Лейпцигу» обыграть «Селтик» в матче Лиги чемпионов

Немецкий «Лейпциг» на своем поле оказался сильнее шотландского «Селтика» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «красных быков».

В составе хозяев отличились Кристофер Нкунку (27-я минута) и дважды Андре Силва (64-я и 77-я).

Гости ответили забитым мячом в исполнении Жоты (47-я).

Таким образом, «Лейпциг» с тремя очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы квартета F. «Селтик» находится на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, но теперь игра пройдет в Глазго (11 октября).