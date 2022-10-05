Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Андре Силвы помог «Лейпцигу» обыграть «Селтик» в матче Лиги чемпионов

Встреча прошла на «Ред Булл Арене».
05 октября 2022 21:44

Немецкий «Лейпциг» на своем поле оказался сильнее шотландского «Селтика» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «красных быков».

В составе хозяев отличились Кристофер Нкунку (27-я минута) и дважды Андре Силва (64-я и 77-я).

Гости ответили забитым мячом в исполнении Жоты (47-я).

Таким образом, «Лейпциг» с тремя очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы квартета F. «Селтик» находится на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, но теперь игра пройдет в Глазго (11 октября).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Бруну Фернандеш - о поражении от «Манчестер Сити»: Мы знаем свои ошибки
«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл в дерби.
05.10.2022 22:07
Футбол
Дубль Андре Силвы помог «Лейпцигу» обыграть «Селтик» в матче Лиги чемпионов
Встреча прошла на «Ред Булл Арене».
05.10.2022 21:44
Футбол
Лунин – в стартовом составе «Реала» на матч Лиги чемпионов против «Шахтера»
Встреча пройдет в Мадриде.
05.10.2022 21:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Вратарь «Наполи» Мерет продлил контракт с клубом до 2024 года
В нынешнем сезоне 25-летний вратарь оформил 4 «сухаря».
05.10.2022 21:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Челси» и «Милан» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Встреча состоится сегодня, 5 октября.
05.10.2022 21:10
Футбол
«Арсенал» по пенальти проиграл брянскому «Динамо» и вылетел из Кубка России
В основное время встреча закончилась 0:0.
05.10.2022 21:06
Футбол
Хаби Алонсо назначен главным тренером «Байера»
Детали контракта не раскрываются.
05.10.2022 20:36
Футбол
Микель Артета: В «Арсенале» понимают, что игра с «Буде-Глимт» будет тяжелой
Обе команды играют в группе А.
05.10.2022 19:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Конте считает, что «Тоттенхэму» необходимы новые трансферы
Контракт специалиста с клубом действует до конца текущего сезона с возможностью продления на год.
05.10.2022 19:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Луис Суарес перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» после ЧМ-2022
На данный момент футболист выступает за уругвайский Насьональ».
05.10.2022 18:52
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика