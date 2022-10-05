Лунин – в стартовом составе «Реала» на матч Лиги чемпионов против «Шахтера»

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в стартовый состав команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».
Более подробные составы выглядят так:
«Реал»: Лунин, Менди, Карвахаль, Милитао, Алаба, Чуамени, Кроос, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Мудрик, Судаков, Бондаренко, Швед, Зубков.
Напомним, матч «Реал» – «Шахтер» состоится сегодня, 5 октября и пройдет в Мадриде, а стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
источник: «Советский спорт»