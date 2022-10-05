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Бруну Фернандеш - о поражении от «Манчестер Сити»: Мы знаем свои ошибки

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл в дерби.
05 октября 2022 22:07

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение в матче английской Премьер-лиги от «Манчестер Сити».

«Мы пропустили три гола на контратаках против команды, которая играет во владение. Мы могли избежать этого - но мы этого не сделали. Мы знаем свои ошибки и не имеем права повторить их», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «горожан», в составе которых по хет-трику оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд. «Красные дьяволы» ответили голами Антони и дублем Антони Марсьяля.

«Сити» набрал 20 очков и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние одного очка. «Юнайтед» с 12 очками остался шестым.

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