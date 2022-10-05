Вратарь «Селтика» Харт признал, что виноват во втором голе в матче против «Лейпцига»

Вратарь «Селтика» Джо Харт дал комментарий после поражения своей команды от «Лейпцига» (1:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была тяжелая игра против хорошего соперника. Две достойные команды боролись за победу. Я виноват во втором голе, в этом нет сомнений», - приводит слова голкипера зарубежные СМИ.

Напомним, что в составе »красных быков» отличились Кристофер Нкунку (27-я минута) и дважды Андре Силва (64-я и 77-я). Шотландцы ответили забитым мячом в исполнении Жоты (47-я).

«Лейпциг» с тремя очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы квартета F. «Селтик» находится на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, но теперь игра пройдет в Глазго (11 октября).