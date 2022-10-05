Мальдини высказался о продлении контракта Леау с «Миланом»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о переговорах с Рафаэлом Леау относительно нового контракта футболиста с итальянским клубом.

«Мы хотим продлить контракт Рафаэла Леау, поскольку я думаю, что мы лучший клуб, который может помочь его росту. Конечно, нам все еще предстоит провести переговоры и достичь соглашения», - приводит слова функционера итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 23-летний португалец готов остаться в стане «россонери», если будет получать 7,5 миллионов евро за сезон. В настоящий момент игрок зарабатывает 1,5 миллиона.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 123 матча, забил 30 голов и отдал 27 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.