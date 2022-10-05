«Манчестер Сити» благодаря дублю Холанда разгромил «Копенгаген», одержав третью победу подряд в ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» на своем поле оказался сильнее датского «Копенгагена» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «горожан».

В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (7-я и 32-я минуты). Также по одному разу отличились Рияд Марез (55-я, с пенальти) и Хулиан Альварес (76-я). Помимо этого, автоголом отметился игрок гостей Давит Хочолава (39-я).

Таким образом, «МС» с девятью очками продолжает лидировать в турнирной таблице квартета G. «Копенгаген» располагается на четвертой позиции, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, но на этот раз игра состоится в столице Дании (11 октября).