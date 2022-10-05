Гол Винисиуса принес победу «Реалу» в матче ЛЧ с донецким «Шахтером»

Футболисты «Реала» нанесли поражение игрокам «Шахтера» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2:1.

Автором победного гола стал Винисиус, забивший на 28-й минуте. Также отличился Родриго (13-я). У проигравших это сделал Александр Зубков (39-я).

Таким образом, команда Карло Анчелотти набрала 9 очков и продолжает лидировать в группе F. У «горняков» – 4 очка и 2-я позиция.

Добавим, что 11 октября команды проведут еще один матч. Он пройдет в Варшаве и начнется в 22.00 мск.