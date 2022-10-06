Месси не принял решение по поводу своего будущего, его контракт с «ПСЖ» истекает следующим летом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не принял решение относительно следующего этапа своей карьеры.

Напомним, что контракт аргентинца с французским клубом истекает 30 июня 2023 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Месси в курсе того, что «ПСЖ» хочет продлить с ним контракт, а «Барселона» желает его вернуть. На данный момент 35-летний футболист не давал обещаний ни одному ни второму клубу.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за «ПСЖ», забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.