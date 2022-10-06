«Севилья» уволила Лопетеги с поста главного тренера

«Севилья» после домашнего поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов уволила главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает пресс-служба команды.

В Лиге чемпионов «Севилья» занимает третье место, отставая на 5 очков от второй позиции.

Лопетеги руководил основной командой клуба с 2019 года и выиграл с ней Лигу Европы сезона-2019/20.

Церемония прощания с тренером пройдет на домашнем стадионе в четверг.

В чемпионате Испании «Севилья» занимает 17-е место, набрав 5 очков в семи матчах.