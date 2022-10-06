Хулен Лопетеги: Я благодарен клубу, городу, болельщикам «Севильи»

Уволенный «Севильей» после разгрома от «Боруссии» (1:4) тренер Хулен Лопетеги дал первый комментарий после ухода из команды.

«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце, - это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам «Севильи», игрокам, всем, кто работает на благо «Севильи». У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно - жаль покидать клуб, который я люблю и который вне всяких сомнений будет развиваться», - сказал 56-летний специалист пресс-службе УЕФА.

В Лиге чемпионов «Севилья» занимает третье место, отставая на 5 очков от второй позиции.

Лапотеги руководил основной командой клуба с 2019 года и выиграл с ней Лигу Европы сезона-2019/20.

Церемония прощания с тренером пройдет на домашнем стадионе в четверг.

В чемпионате Испании «Севилья» занимает 17-е место, набрав 5 очков в семи матчах.