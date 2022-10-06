Главный тренер «Челси» - о победе над «Миланом»: Мы хотели добиться успеха

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер дал комментарий после домашней победы над «Миланом» (3:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне показалось, что мы начали немного нервно, может быть, первые пять минут. Вероятно, это стало результатом того, что мы хотели добиться успеха. Но потом мы взяли игру под контроль и стали представлять угрозу. Первый гол был важен», - сказал наставник «Челси» пресс-службе УЕФА.

Команда Поттера с четырьмя очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы квартета E. Подопечные Стефано Пиоли имеют такое количество очков, но уступают «аристократам» по дополнительным показателям (третье место).

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, однако на этот раз игра состоится в Милане.