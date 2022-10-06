Ди Мария, Андре Силва, Ди Лоренцо и Беллингем претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария, нападающий «Лейпцига» Андре Силва, хавбек «Ювентуса» Анхель Ди Мария и вингер дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

Напомним, что Ди Мария отдал три голевых паса в матче с «Маккаби» (3:1), Силва оформил дубль и сделал голевой пас в игре против «Селтика» (3:1), Ди Лоренцо забил один мяч в ворота «Аякса» (6:1), а Беллингем стал автором одного гола и одной результативной передачи во встрече с «Севильей» (4:1).

Добавим, что выбор лучшего игрока недели проводится путем голосования на официальном сайте УЕФА.