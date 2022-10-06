Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ди Мария, Андре Силва, Ди Лоренцо и Беллингем претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

4 и 5 октября прошел третий тур группового этапа.
06 октября 2022 10:17
автор: Максим Скороходов

УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария, нападающий «Лейпцига» Андре Силва, хавбек «Ювентуса» Анхель Ди Мария и вингер дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

Напомним, что Ди Мария отдал три голевых паса в матче с «Маккаби» (3:1), Силва оформил дубль и сделал голевой пас в игре против «Селтика» (3:1), Ди Лоренцо забил один мяч в ворота «Аякса» (6:1), а Беллингем стал автором одного гола и одной результативной передачи во встрече с «Севильей» (4:1).

Добавим, что выбор лучшего игрока недели проводится путем голосования на официальном сайте УЕФА.

источник: UEFA (УЕФА)
Это интересно:
Ди Мария, Андре Силва, Ди Лоренцо и Беллингем претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
4 и 5 октября прошел третий тур группового этапа.
06.10.2022 10:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Челси» - о победе над «Миланом»: Мы хотели добиться успеха
«Синие» поднялись на второе место в группе Лиги чемпионов.
06.10.2022 10:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хулен Лопетеги: Я благодарен клубу, городу, болельщикам «Севильи»
56-летний тренер был уволен после разгромного поражения в Лиге чемпионов.
06.10.2022 09:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Севилья» уволила Лопетеги с поста главного тренера
5 октября испанская команда дома была разгромлена в Лиге чемпионов.
06.10.2022 09:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Месси не принял решение по поводу своего будущего, его контракт с «ПСЖ» истекает следующим летом
«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника.
06.10.2022 08:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гол Винисиуса принес победу «Реалу» в матче ЛЧ с донецким «Шахтером»
Команда Карло Анчелотти упрочила лидерство в группе F.
05.10.2022 23:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Челси» уверенно обыграл «Милан», забив три безответных мяча в Лиге чемпионов
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
05.10.2022 23:54
Футбол
«Манчестер Сити» благодаря дублю Холанда разгромил «Копенгаген», одержав третью победу подряд в ЛЧ
Встреча прошла на стадионе «Этихад».
05.10.2022 23:47
Футбол
Мальдини высказался о продлении контракта Леау с «Миланом»
Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.
05.10.2022 23:04
Футбол
Вратарь «Селтика» Харт признал, что виноват во втором голе в матче против «Лейпцига»
Шотландский клуб уступил со счетом 1:3.
05.10.2022 22:47
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика