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Маркиньос заявил, что игра «ПСЖ» подходит Месси

Гол семикратного обладателя «Золотого мяча» помог французскому клубу сыграть в Португалии вничью с «Бенфикой».
06 октября 2022 11:28
автор: Максим Скороходов

Капитан «ПСЖ» Маркиньос заявил, что нападающий Лионель Месси прибавил в качестве игры по сравнению с первом сезоном во французском клубе.

Напомним, что вчера «ПСЖ» сыграл вничью с «Бенфикой» (1:1) в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол парижан забил Месси.

«После стольких лет в одном клубе даже великим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормально. В этом сезоне он гораздо более раскован, и игра команды ему подходит. Надеюсь, он продолжит в том же духе до конца сезона и поможет нам выигрывать трофеи», - сказал Маркиньос пресс-службе УЕФА.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за «ПСЖ», забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

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Маркиньос заявил, что игра «ПСЖ» подходит Месси
Гол семикратного обладателя «Золотого мяча» помог французскому клубу сыграть в Португалии вничью с «Бенфикой».
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