Маркиньос заявил, что игра «ПСЖ» подходит Месси

Капитан «ПСЖ» Маркиньос заявил, что нападающий Лионель Месси прибавил в качестве игры по сравнению с первом сезоном во французском клубе.

Напомним, что вчера «ПСЖ» сыграл вничью с «Бенфикой» (1:1) в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол парижан забил Месси.

«После стольких лет в одном клубе даже великим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормально. В этом сезоне он гораздо более раскован, и игра команды ему подходит. Надеюсь, он продолжит в том же духе до конца сезона и поможет нам выигрывать трофеи», - сказал Маркиньос пресс-службе УЕФА.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за «ПСЖ», забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.