Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала рейтинг национальных команд от 6 октября 2022 года.

В нем сборная России поднялась с 35-го на 33-е место, обойдя команды Австрии и Чехии.

Напомним, что в сентябре сборная России обыграла команду Киргизии, но это игра не учитывалась ФИФА.

Рейтинг ФИФА продолжает возглавлять Бразилия. В топ-10 одно изменение: сборная Италии обошла Испанию, став шестой.

РЕЙТИНГ ФИФА МУЖСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД ОТ 06.10.2022.

1. Бразилия - 1841,30 очка;

2. Бельгия - 1816,71;

3. Аргентина - 1773,88;

4. Франция - 1728,47;

5. Англия - 1728,47;

6. Италия - 1726,14;

7. Испания - 1715,22;

8. Нидерланды - 1694,51;

9. Португалия - 1676,56;

10. Дания - 1666,57...

33. Россия - 1496,11;

34. Австрия - 1492,95;

35 Чехия - 1492,21...