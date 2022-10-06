Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала рейтинг национальных команд от 6 октября 2022 года.
В нем сборная России поднялась с 35-го на 33-е место, обойдя команды Австрии и Чехии.
Напомним, что в сентябре сборная России обыграла команду Киргизии, но это игра не учитывалась ФИФА.
Рейтинг ФИФА продолжает возглавлять Бразилия. В топ-10 одно изменение: сборная Италии обошла Испанию, став шестой.
РЕЙТИНГ ФИФА МУЖСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД ОТ 06.10.2022.
1. Бразилия - 1841,30 очка;
2. Бельгия - 1816,71;
3. Аргентина - 1773,88;
4. Франция - 1728,47;
5. Англия - 1728,47;
6. Италия - 1726,14;
7. Испания - 1715,22;
8. Нидерланды - 1694,51;
9. Португалия - 1676,56;
10. Дания - 1666,57...
33. Россия - 1496,11;
34. Австрия - 1492,95;
35 Чехия - 1492,21...
источник: ФИФА (FIFA)