Левников рассудит дерби между ЦСКА и «Динамо»

РФС назвал арбитров и инспекторов, которые будут работать в 12-м туре российской премьер-лиги (РПЛ).

«Урал» – «Химки»: судья – Сергей Карасев, ассистенты – Валентин Мурашов, Владимир Миневич; VAR – Иван Сиденков; инспектор – Анатолий Цветнов.

«Факел» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Ширяев, Игорь Князев; VAR – Артем Чистяков; инспектор – Сергей Мартынов.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Антон Кобзев, Константин Шаламберидзе; VAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Александр Богданов, Алексей Воронцов; VAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев, ассистенты – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; VAR – Иван Сиденков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Торпедо» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; VAR – Игорь Панин; инспектор – Александр Гвардис.

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев, ассистенты – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; VAR – Артем Чистяков; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; VAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Игорь Синер.

Напомним, что матчи 12-го тура РПЛ пройдут с 7 по 9 октября.