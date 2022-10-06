В контракте Бензема с «Реалом» есть пункт о продлении на год, если форвард получит «Золотой мяч»

Мадридский «Реал» не ведет переговоры с нападающим Каримом Бензема о продлении контракта, истекающего 30 июня 2023 года, сообщает испанская пресса.

По данным местных журналистов, в клубе уверены, что будет выполнен один из пунктов соглашения, по которому оно продлевается на год, если 34-летний футболист выиграет награду «Золотой мяч». В «Реале» уверены, что форвард выиграет ее в 2022 году.

Напомним, что Бензема с «Реалом» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Испании, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, забив в трех турнирах 43 гола.