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В контракте Бензема с «Реалом» есть пункт о продлении на год, если форвард получит «Золотой мяч»

Действующее соглашение истекает следующим летом.
06 октября 2022 12:48
автор: Максим Скороходов

Мадридский «Реал» не ведет переговоры с нападающим Каримом Бензема о продлении контракта, истекающего 30 июня 2023 года, сообщает испанская пресса.

По данным местных журналистов, в клубе уверены, что будет выполнен один из пунктов соглашения, по которому оно продлевается на год, если 34-летний футболист выиграет награду «Золотой мяч». В «Реале» уверены, что форвард выиграет ее в 2022 году.

Напомним, что Бензема с «Реалом» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Испании, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, забив в трех турнирах 43 гола.

источник: «Советский спорт»
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В контракте Бензема с «Реалом» есть пункт о продлении на год, если форвард получит «Золотой мяч»
Действующее соглашение истекает следующим летом.
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