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«Сампдория» подписала контракт с тренером Станковичем

Генуэзский клуб занимает последнее место в чемпионате Италии.
06 октября 2022 13:38
автор: Максим Скороходов

«Сампдория» объявила о подписании контракта с сербским тренером Деяном Станковичем.

Соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до окончания текущего сезона с возможностью его продления на год.

Последним местом работы Станковича была «Црвена Звезда», откуда он был уволен 6 августа после того, как не смог вывести клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее серб занимал пост ассистента главного тренера в «Удинезе» и «Интере».

«Сампдория» находится на последнем месте серии А, набрав после 8 матчей 2 очка, из-за чего был уволен предыдущий наставник команды Марко Джампаоло.

источник: ФК «Сампдория»
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