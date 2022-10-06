«Сампдория» подписала контракт с тренером Станковичем

«Сампдория» объявила о подписании контракта с сербским тренером Деяном Станковичем.

Соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до окончания текущего сезона с возможностью его продления на год.

Последним местом работы Станковича была «Црвена Звезда», откуда он был уволен 6 августа после того, как не смог вывести клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее серб занимал пост ассистента главного тренера в «Удинезе» и «Интере».

«Сампдория» находится на последнем месте серии А, набрав после 8 матчей 2 очка, из-за чего был уволен предыдущий наставник команды Марко Джампаоло.