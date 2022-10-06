Сергей Семак: Приезд «Зенита» в гости к воронежскому «Факелу» - праздник для региона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об атмосфере на стадионе воронежского «Факела», где сине-бело-голубым предстоит матч с местным клубом в рамках 12-го тура российской премьер-лиги.

«Прекрасно знаю, насколько в Воронеже любят футбол. И сам в бытность игроком там бывал. Это праздник для региона, города — приезд «Зенита» и других известных клубов. Возможность для болельщиков порадоваться, посмотреть хороший футбол, поддержать свою команду. К сожалению, не полный стадион разрешено заполнять, но та квота, которая есть, уверен, сразу же будет раскуплена. Такой интерес, конечно, радует», - сказал главный тренер «Зенита» пресс-службе клуба.

Матч «Факел» - «Зенит» начнется 8 октября в 14:00 по московскому времени. Перед началом 12-го тура РПЛ сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице с шестиочковым отрывом, а клуб из Воронежа идет 12-м, на 13-м месте в зоне стыковых матчей находится «Локомотив», который уступает «Факелу» по дополнительным показателям.