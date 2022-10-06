Идову считает, что Карпин может создать сборную, которой будет гордиться вся страны

Защитник «Химок» Брайан Идову поделился мнением о главном тренер «Ростова» и сборной России Валерие Карпине.

«Чем больше Карпин будет работать в сборной, тем больше он сможет привить команде стиль «Ростова». И тогда может получиться такая сборная, которой будет гордиться вся страна», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Напомни, что на данный момент национальная команда не имеет права играть официальные матчи, так как россияне отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.