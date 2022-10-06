В «Балтике» сделали заявление по скандальной ситуации с нападающим Гогричиани

Пресс-служба калининградской «Балтики» выступила с официальным заявлением по поводу скандала вокруг нападающего команды Гочи Гогричиани.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее. В настоящий момент клуб ведёт внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранён от тренировочного процесса с основной командой», - такое сообщение появилось на сайте клуба.

Напомним, ранее стало известно, что 22-летняя девушка футболиста сообщила о насилии со стороны игрока.

Форвард выступает в составе калининградцев первый год. После 12 туров «Балтика» с 25 очками делит лидерство в Первой лиге с владикавказской «Аланией».