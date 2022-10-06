Вице-президент «Барселоны» озвучил задачи клуба на сезон-2022/23

«Барселона» хочет выиграть Ла Лигу, а также дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом заявил вице-президент клуба Эдуар Ромеу.

«Мы спокойны за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы выиграем три оставшихся матча и перейдем в следующий раунд.

В этом году мы планируем выиграть Ла Лигу и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», – сказал функционер испанским СМИ.

Напомним, по итогам трех туров группового этапа ЛЧ «Барселона» занимает третье место в группе С, набрав 3 очка. В Ла Лиге сине-гранатовые расположились на первой позиции, добыв 19 очков.