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Андре Силва признан игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард «Лейпцига» оформил дубль в матче против «Селтика» (3:1).
06 октября 2022 18:00

Пресс-служба УЕФА объявила, что победителем в номинации «Игрок недели» в Лиге чемпионов стал нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва, который оформил дубль и отдал голевой пас в матче третьего тура группового этапа против «Селтика» (3:1).

Напомним, что в составе «красных быков» также отличился Кристофер Нкунку. Шотландцы ответили забитым мячом в исполнении Жоты.

«Лейпциг» с тремя очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы квартета F. «Селтик» находится на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.

источник: UEFA (УЕФА)
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