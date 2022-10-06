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Руководство «Барселоны» подтвердило заинтересованность в создании Суперлиги

Первая попытка революции в европейском клубном футболе потерпела крах.
06 октября 2022 18:45
автор: Александр Шульгин

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу объяснил, почему каталонцы по-прежнему выступают за создание Суперлиги.

«Это было бы позитивно. Мы хотим достичь соглашения, которое удовлетворит все стороны. Оно позволит клубам, которые приносят больше всех, получать наибольший доход. Учитывая нынешнюю ситуацию, возможно любое развитие событий», - приводит слова Ромеу испанская пресса.

Напомним, что осенью 2021 года Суперлигу образовали 12 топ-команд Европы. После недовольства болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в ней остались только три клуба. Главным приверженцем идеи является президент туринского «Ювентуса» Джанни Аньелли.

УЕФА наказал участников проекта денежными штрафами, однако позже был вынужден отменить свое решение из-за запрета со стороны Министерства юстиции Швейцарии и коммерческого суда Мадрида.

В настоящее время продолжается разбирательство в Суде ЕС.

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