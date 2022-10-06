Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» принял решение не продлевать контракт с Канте

Футболист покинет лондонский клуб на правах свободного агента летом 2023 года.
06 октября 2022 20:32

Руководство «Челси» приняло решение не продлевать контракт с полузащитником Н'Голо Канте. Соглашение футболиста действует до лета 2023 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, одним из аргументов лондонского клуба является травматичность хавбека, часто проявляющаяся в последние сезоны.

Напомним, что Канте перешел в стан «аристократов» из «Лестера» в июле 2016 года за 35,8 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

В составе «Челси» Н'Голо стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии.

Это интересно:
«Челси» принял решение не продлевать контракт с Канте
Футболист покинет лондонский клуб на правах свободного агента летом 2023 года.
06.10.2022 20:32
Футбол
Защитник «Челси» Фофана пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы колена
Футболист получил повреждение в матче против «Милана» (3:0) в ЛЧ.
06.10.2022 20:15
Футбол
Азмун получил травму и рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре
Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
06.10.2022 20:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роналду начнет матч с «Омонией» в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»
Встреча состоится сегодня, 6 октября.
06.10.2022 19:39
Футбол
Головин – в стартовом составе «Монако» на матч Лиги Европы с «Трабзонспором»
Встреча начнется в 19.45 мск.
06.10.2022 19:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руководство «Барселоны» подтвердило заинтересованность в создании Суперлиги
Первая попытка революции в европейском клубном футболе потерпела крах.
06.10.2022 18:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Месси заявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет последним мундиалем в его карьере
Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
06.10.2022 18:36
Футбол
Андре Силва признан игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард «Лейпцига» оформил дубль в матче против «Селтика» (3:1).
06.10.2022 18:00
Футбол
Вице-президент «Барселоны» озвучил задачи клуба на сезон-2022/23
Среди прочего, победа в Ла Лиге.
06.10.2022 17:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Адвокат Добровинский высказался о скандальной ситуации с форвардом «Балтики» Гогричиани
Ранее стало известно, что футболист проявил насилие по отношению к своей девушке.
06.10.2022 17:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика