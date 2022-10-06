«Челси» принял решение не продлевать контракт с Канте

Руководство «Челси» приняло решение не продлевать контракт с полузащитником Н'Голо Канте. Соглашение футболиста действует до лета 2023 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, одним из аргументов лондонского клуба является травматичность хавбека, часто проявляющаяся в последние сезоны.

Напомним, что Канте перешел в стан «аристократов» из «Лестера» в июле 2016 года за 35,8 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

В составе «Челси» Н'Голо стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии.