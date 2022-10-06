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Кадровые назначения в РФС

Решением Исполкома Российского футбольного союза генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин вошел в состав комитета РФС по маркетингу.
Кадровые назначения в РФС
06 октября 2022 21:14
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БК Фонбет

Комитет по маркетингу курирует вопросы формирования, реализации и оценки эффективности маркетинговой политики в деятельности РФС и в российском футболе в целом. Также в его ведомстве вопросы развития спонсорства и использования интеллектуальной собственности в области футбола и иных рыночных механизмов, влияющих на доходы субъектов футбола.

Сергей Анохин, генеральный директор Фонбет:

- Я очень рад, что буду полезен РФС и всему российскому футбола. Для меня это новый вызов. Приложу максимум усилий. Уверен, мы с коллегами добьемся результата по увеличению маркетингового потенциала нашего футбола и привлечению новых партнеров. Огромное спасибо за доверие.

источник: «Советский спорт»
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Кадровые назначения в РФС
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