Дубль Рэшфорда помог «Манчестер Юнайтед» одержать волевую победу над «Омонией» в ЛЕ

Английский «Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее кипрской «Омонии» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

В составе гостей отличились: дважды Маркус Рэшфорд (53-я и 84-я минуты) и Антони Марсьяль (63-я).

Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Карима Ансарифарда (34-я) и Николаса Панайотиу (85-я)..

Таким образом, «МЮ» с шестью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы квартета E. «Омония» находится на четвертой строчке, еще не набрав ни одного очка.

В следующем туре команды снова будут противостоять друг другу, но на этот раз игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» (13 октября).