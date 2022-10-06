«Монако» в большинстве обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы, Бен Йеддер оформил дубль

«Монако» на своем поле оказался сильнее «Трабзонспора» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба.

В составе победителей дубль оформил Виссам Бен Йедддер (14-я и 45+2-я минуты). Также один раз отличился Аксель Дисаси (55-я). Российский игрок монегасков Александр Головин провел на поле 73 минуты, но не записал себе в актив результативные действия.

Гости ответили забитым мячом в исполнении Анастасиоса Бакасетаса (72-я).

Отметим, что с 11-й минуты турецкий клуб играл в меньшинстве - красную карточку получил Макси Гомес.

Таким образом, «Монако» с шестью очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы квартета H. «Трабзонспор» располагается на третьей строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре команды будут снова противостоять друг другу, но на этот раз игра пройдет в Турции (13 октября).