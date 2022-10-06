«Црвена Звезда» разгромила «Ференцварош» Черчесова в Лиге Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» дома нанесла крупное поражение «Ференцварошу».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Гелор Канга, один из своих мячей забивший с пенальти. Еще по оному голу забили Александар Катай и Стефан Митрович.

Гости смогли ответить только голом престижа в исполнении Кристоффера Закариассена.

Сербы одержали свою первую победу в турнире и догнали турецкий «Трабзонспор» в турнирной таблице. Команда Станислава Черчесова, наоборот, впервые проиграла и теперь делит лидерство с «Монако».

Лига Европы

Групповой этап. 3-й тур

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) - «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) - 4:1 (2:0)

Голы: Канга, 27 (с пенальти); 60; Митрович, 35; Катай, 50 - Закариассен, 71.

Предупреждения: Драгович, 21; Саного, 54; Родич, 76 - Ммаэ, 73; Кнустер, 79; Вечей, 86.