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«Црвена Звезда» разгромила «Ференцварош» Черчесова в Лиге Европы

Венгры потерпели первое поражение в групповом этапе турнира.
06 октября 2022 21:40
автор: Александр Шульгин

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» дома нанесла крупное поражение «Ференцварошу».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Гелор Канга, один из своих мячей забивший с пенальти. Еще по оному голу забили Александар Катай и Стефан Митрович.

Гости смогли ответить только голом престижа в исполнении Кристоффера Закариассена.

Сербы одержали свою первую победу в турнире и догнали турецкий «Трабзонспор» в турнирной таблице. Команда Станислава Черчесова, наоборот, впервые проиграла и теперь делит лидерство с «Монако».

Лига Европы
Групповой этап. 3-й тур
«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) - «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) - 4:1 (2:0)
Голы: Канга, 27 (с пенальти); 60; Митрович, 35; Катай, 50 - Закариассен, 71.
Предупреждения: Драгович, 21; Саного, 54; Родич, 76 - Ммаэ, 73; Кнустер, 79; Вечей, 86.

источник: «Советский спорт»
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