Месси не включил сборную Аргентины в число фаворитов ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о шансах команды на победу на чемпионате мира.

«Я не знаю, можно ли считать сборную Аргентины главным претендентом. Исторически Аргентина является им, но сейчас мы не можем быть фаворитами, есть команды, у которых шансы на победу выше», – заявил форвард зарубежным СМИ.

Напомним, сборная Аргентины сыграет на групповом этапе ЧМ-2022 с командами Мексики, Саудовской Аравии и Польши. К слову, турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.