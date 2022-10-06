Месси признался, что скучает по Агуэро

Лионель Месси признался, что скучает по своему бывшему партнеру по сборной Аргентины Серхио Агуэро.

«Конечно, я скучаю по Агуэро. У нас с ним замечательная дружба. Он всегда говорит, что думает. И Кун всегда был таким, очень милый, искренний человек, в котором нет места злобе. Иногда он совсем невинный и наивный. Он чувствует это сам», - приводит слова Месси испанская пресса.

Напомним, что Агуэро завершил карьеру в прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем.

Ранее Месси сообщил, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним в составе национальной сборной. Футболист является серебряным призером ЧМ-2014.