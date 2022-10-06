Тренер «Омонии» не ожидал, что команда забьет два мяча в ворота «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Омонии» Нил Леннон дал комментарий после поражения своей команды от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Я не ожидал, что мы забьем им два мяча! Есть вещи, которые мы могли сделать лучше в том, что касается владения мячом. Пропасть между командами была заметна, но я доволен двумя забитыми мячами», - приводят зарубежные СМИ слова специалиста.

В составе английского клуба отличились: дважды Маркус Рэшфорд (53-я и 84-я минуты) и Антони Марсьяль (63-я). Киприоты ответили забитыми мячами в исполнении Карима Ансарифарда (34-я) и Николаса Панайотиу (85-я)..

Таким образом, «МЮ» с шестью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы квартета E. «Омония» находится на четвертой строчке, еще не набрав ни одного очка.