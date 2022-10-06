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Рэшфорд - о волевой победе над «Омонией»: Работа сделана, но нам бы хотелось сыграть лучше

«Манчестер Юнайтед» обыграл своего соперника со счетом 3:2.
06 октября 2022 23:21

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы своей команды над «Омонией» (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Работа сделана, но нам бы хотелось сыграть лучше. Я бы не сказал, что мы плохо оборонялись, просто были ошибки», - приводит слова футболиста иностранная пресса.

В составе английского клуба отличились: дважды Рэшфорд (53-я и 84-я минуты) и Антони Марсьяль (63-я). Киприоты ответили забитыми мячами в исполнении Карима Ансарифарда (34-я) и Николаса Панайотиу (85-я)..

Таким образом, «МЮ» с шестью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы квартета E. «Омония» находится на четвертой строчке, еще не набрав ни одного очка.

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