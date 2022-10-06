Тен Хаг – о матче с «Омонией»: Мы были слишком статичны, нужно было больше движения

Сегодня, 6 октября, «Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл кипрскую «Омонию» (3:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

По окончании встречи главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг раскритиковал своих футболистов за ошибки в первом тайме.

«Мы начали хорошо, с парой моментов. Затем ненужная ошибка и очень плохие десять минут. Мы должны извлечь из этого урок, необходимо избегать такие моменты», – сказал голландец британскому телеканалу.

По его словам, вырвать победу удалось за счет игроков, вышедших на замену.

«Мы были слишком статичны, нужно было больше движения. Вот почему мы сделали две замены. Замены оказали блестящее влияние, команда стала сильнее», – заключил тен Хаг.