Киевское «Динамо» проиграло третий матч подряд в Лиге Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» в гостях сыграло проиграло французскому «Ренну».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мартен Террье и Десир Дуэ. Киевляне ответили голом Виктора Цыганкова.

«Ренн» набрал семь очков и остался на втором месте в группе В. Динамовцы после трех игр не имеют очков и замыкают турнирную таблицу квартета.

Спустя неделю команды поменяются местами. «Динамо» будет считаться хозяином поля, однако в настоящее время украинские клубы проводят свои домашние матчи в Польше.

Лига Европы

Групповой этап. 3-й тур

«Ренн» (Франция) - «Динамо» (Киев, Украина) - 2:1 (1:1)

Голы: Террье, 23; Дуэ, 89 - Цыганков, 33.