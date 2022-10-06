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Киевское «Динамо» проиграло третий матч подряд в Лиге Европы

Украинцам будет крайне тяжело рассчитывать на выход из группы.
06 октября 2022 23:54
автор: Александр Шульгин

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» в гостях сыграло проиграло французскому «Ренну».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мартен Террье и Десир Дуэ. Киевляне ответили голом Виктора Цыганкова.

«Ренн» набрал семь очков и остался на втором месте в группе В. Динамовцы после трех игр не имеют очков и замыкают турнирную таблицу квартета.

Спустя неделю команды поменяются местами. «Динамо» будет считаться хозяином поля, однако в настоящее время украинские клубы проводят свои домашние матчи в Польше.

Лига Европы
Групповой этап. 3-й тур
«Ренн» (Франция) - «Динамо» (Киев, Украина) - 2:1 (1:1)
Голы: Террье, 23; Дуэ, 89 - Цыганков, 33.

источник: «Советский спорт»
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