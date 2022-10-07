Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от «Црвены Звезды»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от белградской «Црвены Звезды» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Что действительно удивило в сегодняшнем матче, так это то, что мы перестали играть при счёте 0:1, остановились. На таком высоком уровне важен каждый гол, в каждой встрече. Мы не должны останавливаться в таких ситуациях - нужно продолжать показывать командную игру. И побеждать в будущем мы будем только за счёт командных действий», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Гелор Канга, один из своих мячей забивший с пенальти. Еще по оному голу забили Александар Катай и Стефан Митрович.

Гости смогли ответить только голом престижа в исполнении Кристоффера Закариассена.

Сербы одержали свою первую победу в турнире и догнали турецкий «Трабзонспор» в турнирной таблице. Команда Станислава Черчесова, наоборот, впервые проиграла и теперь делит лидерство с «Монако».