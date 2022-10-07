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Нкетиа - о победе над «Буде-Глимт»: Мы доминировали в первом тайме, но затем наш уровень упал

«Арсенал» разгромил своего соперника со счетом 3:0.
07 октября 2022 09:05

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдии Нкетиа дал комментарий после победы своей команды над «Буде-Глимт» (3:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Атмосфера была потрясающей. Мы доминировали в первом тайме, но затем наш уровень упал», – приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В составе победителей отличились Эдди Нкетиа (23-я минута), Роб Холдинг (28-я) и Фабиу Виейра (85-я).

Таким образом, «Арсенал» с шестью очками возглавил турнирную таблицу квартета A. «Буде-Глимт» располагается на второй позиции, имея в своем активе четыре очка, однако норвежцы провели на одну игру больше, чем «каканониры».

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Нкетиа - о победе над «Буде-Глимт»: Мы доминировали в первом тайме, но затем наш уровень упал
«Арсенал» разгромил своего соперника со счетом 3:0.
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