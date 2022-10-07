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Дибала назвал причины поражения «Ромы» от «Бетиса» в Лиге Европы

Римский клуб уступил своему сопернику со счетом 1:2.
07 октября 2022 09:51

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала дал комментарий после поражения своей команды от «Бетиса» (1:2) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы не очень хорошо прессинговали, но, учитывая возможности, которые у нас были, очень сожалеем об этом результате. Сегодня мы могли лучше распоряжаться мячом», - приводит слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в составе римлян отличился Пауло Дибала (34-я минута, с пенальти). Севильский клуб ответил забитыми мячами в исполнении Гвидо Родригеса (40-я) и Луиса Энрике (88-я).

Команда Жозе Моуринью с тремя очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы квартета C. Подопечные Мануэля Пеллегрини возглавляют группу, имея в своем активе девять очков.

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