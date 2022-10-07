«Наконец этот барьер преодолен». Промес - о победе над «Зенитом» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе московского клуба в матче третьего тура группового раунда ФОНБЕТ Кубка России с «Зенитом» (3:0).

Отметим, что столичная команда выиграла у сине-бело-голубых впервые с 2017 года. В прошедшей встрече нидерландский футболист оформил дубль.

«Наконец этот барьер преодолен. Яркая победа со счетом 3:0 получилась заслуженной. Игра с «Зенитом» - это нечто особенное», - приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

В данный момент «Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции (три очка).